(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Mentre si discute della scarsa presenza delle donne alla 83ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (2-12 settembre), nasce proprio al Lido la prima edizione italiana del progetto che celebra le protagoniste del cinema contemporaneo. Sette premi per valorizzare le donne che contribuiscono a dare forma alla settima arte e che saranno consegnati il 3 settembre. Elle Italia rafforza così la propria presenza al più importante appuntamento del cinema italiano e internazionale presentando, insieme a BNL BNP Paribas, la prima edizione di ELLE BNP Paribas Women In Venice. L'iniziativa nasce dalla visione di Elle Italia che con BNL BNP Paribas dà vita a un nuovo progetto culturale dedicato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema. Una partnership che unisce la capacità di Elle di raccontare e valorizzare i linguaggi della contemporaneità con l'impegno di BNL BNP Paribas a sostegno della cultura, del talento e dell'industria creativa. Un'alleanza che si afferma come modello di collaborazione tra media e finanza al servizio del valore culturale e dell'empowerment femminile. Elle sceglie la Mostra del Cinema di Venezia per portare l'attenzione su tutte le professioni che contribuiscono alla realizzazione di un'opera cinematografica, valorizzando il contributo delle donne che, davanti e dietro la macchina da presa, con il loro talento e la loro creatività, rendono possibile il linguaggio del cinema. Ispirato allo storico Elle Women in Hollywood di Elle US, Elle BNP Paribas Women In Venice rende omaggio a sette protagoniste italiane e internazionali del sistema cinema che ne rappresentano l'eccellenza e che continuano a rinnovarne il linguaggio e l'immaginario. I sette premi, assegnati dalla redazione di Elle Italia, celebrano altrettante professioniste che si distinguono nelle diverse discipline del cinema e dell'audiovisivo. Le categorie premiate: · Elle Women In Venice Award - Empowerment · Elle Women In Venice Award - Director · Elle Women In Venice Award - Italian Actress · Elle Women In Venice Award - Costume Designer · Elle Women In Venice Award - Screenwriter · Elle Women In Venice Award - Director of Music · Elle Women In Venice Award - Director of Photography Le donne premiate saranno al centro di una serata di gala dedicata alla forza dello sguardo femminile, all'intuito e alla magistralità con cui trasformano il grande sogno del cinema in immagini, storie ed emozioni. La serata del 3 settembre prenderà il via con un cocktail di benvenuto per 160 ospiti nel Giardino Fortuny, parte del complesso dell'iconica azienda tessile fondata da Mariano Fortuny alla Giudecca. L'evento proseguirà con una cena di gala negli spazi dal fascino industriale di Oficine 800, che ospiteranno la cerimonia di premiazione della prima edizione di ELLE BNP Paribas Women In Venice. ''Sette donne, per sette premi, per la Settima Arte: il sogno che vediamo in pellicola è reso possibile da intuizioni, sguardi, azzardi e scelte che hanno cambiato il modo in cui moltissime persone hanno vissuto emozioni, non solo grandi film'', dice Manuela Ravasio, direttrice di Elle Italia. ''La partnership con ELLE e il Gruppo Hearst nasce nell'ambito della nostra strategia di rinnovamento e rafforzamento dell'impegno storico a favore dell'industria del cinema, che accomuna BNL e BNP Paribas'', spiega Luca Ranieri Head of ESG Strategy, Communication & Public Affairs BNL BNP Paribas. (ANSA).