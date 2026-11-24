(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Arriva la Superluna di novembre, ossia una Luna piena che si trova alla distanza minima dalla Terra. Si chiama 'del Castoro' per avviene nel perioodo dell'anno in cui questi mammiferi si preparano ad affrontare l'inverno. L'appuntamento è alle 15:55 del 24 novembre, quando la Luna sarà a poche ore dalla distanza minima dalla Terra, pari, a 359mila chilometri. "Questa 'sovrapposizione' tra Luna piena e passaggio al perigeo, ossia alla distanza minima dalla Terra, viene ormai popolarmente indicata come Superluna", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. "Il termine in sé - ha aggiunto - non ha alcuna valenza scientifica, in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l'appellativo di 'Superluna' ha un fascino tutto suo". Questa Superluna, la seconda dell'anno dopo quella dello scorso 3 gennaio, apparirà poco più del 6% più grande e un po' più luminosa della media, variazioni che solo un osservatore esperto potrebbe notare. "Infatti - prosegue Masi - si tratta di variazioni tutt'altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all'evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato". La Superluna sarà 'ospite' della costellazione del Toro, nella porzione più settentrionale dello Zodiaco.. "La Superluna - ha concluso Masi - è una preziosa occasione per invitare a recuperare, in generale, la consapevolezza del paesaggio del cielo presso il grande pubblico anche dalla città, notoriamente poco favorevole alla visione delle stelle a causa dell'inquinamento luminoso". (ANSA).