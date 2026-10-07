(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Sul jet fuel "non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo" visto che "ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. "Speriamo che la situazione migliori", altrimenti ci dobbiamo preparare "sicuramente ad un aumento dei prezzi e, in alcuni casi, alla soppressione di qualche volo". Lo afferma il presidente di Assaeroporti e vicepresidente di Federtrasporto, Carlo Borgomeo, sottolineando che con "incrementi da capogiro si va fuori dal mercato" all'assemblea di Federtrasporto. (ANSA).