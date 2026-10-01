(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema Ets sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote e rinvio dell'entrata in vigore dell'Ets 2 per trasporti ed edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare "l'attuale shock energetico" in un documento congiunto, ricevuto ieri dalla Commissione Ue in vista del Vertice Ue del 15 e 16 ottobre. "Una sospensione dell'Ets fornirebbe un sollievo all'industria" ma "in assenza di sostegno, vale la pena prendere in considerazione una serie di alternative mirate", si legge nel paper, visionato dall'ANSA. (ANSA).