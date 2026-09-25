(ANSA) - ROMA, 25 SET - Se il governo non convocherà le associazioni dell'autotrasporto per affrontare il caro-gasolio, uno sciopero "non possiamo escluderlo", ma è una "decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni" e che "vorremmo in ogni maniera evitare". Lo ha detto il segretario generale di Assotir, Claudio Donati, in una conferenza stampa dell'associazione a Roma. Per Donati lo sciopero sarebbe "un'arma definitiva", perché fermarsi "anche solo per un giorno significa fermare il Paese", e la risposta - in caso - "deve essere presa in modo unitario dell'intera categoria". Il segretario generale ha detto di sperare "che ci sia senso di responsabilità da parte del governo", che altrimenti "dovrà fare i conti con una categoria che già oggi è in grande difficoltà". Secondo la presidente nazionale di Assotir, Anna Vita Manigrasso, "magari non c'è neanche modo di arrivare allo sciopero". Il riferimento è alle difficoltà economiche del settore, perché, dice Manigrasso: "gli autotrasportatori potrebbero fermarsi anche perché non ce la fanno più". (ANSA).