(ANSA) - ATENE, 19 NOV - "Non penso che nei prossimi due decenni assisteremo a nuovi progetti edilizi di rilievo nelle isole a forte vocazione turistica come Santorini e Mykonos, alla luce delle nuove norme urbanistiche": lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, intervenendo alla conferenza Reimagine Tourism 2026 organizzata dal giornale greco Kathimerini, presso il centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos ad Atene. Mitsotakis ha affermato che "la priorità è proteggere ciò che già abbiamo", spiegando che le infrastrutture nelle destinazioni più popolari hanno raggiunto il limite, in particolare nei mesi di luglio e agosto. A Santorini sono già state introdotte misure per porre un tetto al numero dei passeggeri delle navi da crociera, e la costruzione di altri hotel potrebbe andare a discapito dei vigneti dell'isola, grazie ai quali vengono prodotti vini che hanno contribuito a consolidarne la reputazione internazionale, ha spiegato il premier. "Vogliamo che arrivino meno persone, ma che spendano di più per questa esperienza unica", ha chiarito. La Grecia ha accolto circa 44 milioni di visitatori lo scorso anno, generando entrate turistiche pari a 24 miliardi di euro. "Vogliamo incoraggiare lo sviluppo delle infrastrutture turistiche in aree meno sviluppate", come nelle isole del nord-est del Mar Egeo, ha aggiunto il premier. Interrogato sull'impatto ambientale del turismo di lusso, Mitsotakis ha dichiarato che alle imbarcazioni da diporto, sia grandi che piccole, verrà addebitato un pedaggio per l'accesso al parco marino in fase di istituzione nelle Cicladi meridionali. I proventi derivanti da tali tariffe dovrebbero essere reinvestiti nella protezione dell'ecosistema marino, ha aggiunto. Secondo Mitsotakis il successo del turismo greco dovrebbe essere misurato non solo in base al numero di visitatori, ma anche dalla spesa pro capite e dalla durata della stagione turistica. (ANSA).