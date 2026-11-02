(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Anche l'Estonia, il Lussemburgo e l'Irlanda sono state colpire da attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati, dopo gli episodi simili denunciati stamattina anche in Belgio e Svezia. Lo riportano i media europei. Secondo la tv pubblica estone Err, gli hacker avrebbero avuto accesso al sistema di controllo di una grande catena di supermercati e avrebbero innalzato da remoto la temperatura di un congelatore fino a +50°C. Jann Mutso, ceo dell'azienda Kitman Coldtech, ha riferito sono stati presi di mira diversi clienti in Estonia. (ANSA).