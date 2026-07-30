WASHINGTON. l Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una "serie di duri" attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente.

L'esercito statunitense ha "colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Questi attacchi sono stati progettati per ridurre ulteriormente le minacce che l'Iran e i suoi alleati rappresentano per le forze statunitensi, la navigazione commerciale e gli stati vicini del Golfo", ha scritto il Centcom in una dichiarazione su X.

I media statali iraniani hanno dato notizia oggi di attacchi sull'isola di Qeshm e sulla città meridionale di Abadan, in seguito all'annuncio da parte dell'esercito statunitense di nuovi raid aerei contro il Paese. Secondo l'agenzia di stampa Irna, che cita un funzionario della provincia meridionale di Hormozgan, "le squadre di soccorso stanno cercando due persone intrappolate sotto le macerie" di un'abitazione sull'isola di Qeshm.

Gli Stati Uniti avevano iniziato gli attacchi contro l'Iran alle 2 del mattino ora italiana. I raid sono una "potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente", aveva affermato il Centcom.