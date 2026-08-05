(ANSA) - LONDRA, 05 AGO - La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose della stazione di Camden di Scotland Yard citate da Sky News Uk, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile. I feriti sono stati portati intanto in ospedale mentre la strada teatro dell'attacco, Endell Street, resta cordonata. (ANSA).