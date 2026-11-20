(ANSA) - ROMA, 20 NOV - A seguito di un attacco missilistico da parte delle truppe russe, si sono verificati incendi in più zone di Kiev. Lo ha riferito l'amministrazione militare di Kiev, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Secondo le prime informazioni, un incendio è scoppiato in un edificio di tre piani nel quartiere di Obolon a seguito di un attacco nemico", si legge nel comunicato. Inoltre è stato registrato un incendio in un edificio nel distretto di Podilskyi. Più tardi il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, e l'amministrazione militare della città di Kiev hanno riferito con più dettagli di incendi e danni in almeno tre distretti a causa di un attacco missilistico russo nella notte: Obolonskyi, Podilskyi e Holosiivskyi le zone colpite. Nel distretto di Obolonskyi, la caduta di detriti di un missile ha provocato un incendio in un edificio di tre piani, ha reso noto Klitschko. Nel distretto di Podilskyi, a seguito dell'attacco, ha preso fuoco un edificio situato in un'area non residenziale. Il sindaco ha inoltre segnalato un impatto in uno spazio aperto vicino a uno dei ponti di Kiev. L'entità di eventuali danni alle infrastrutture circostanti non è stata ancora determinata. Nel distretto di Holosiivskyi, un colpo ha colpito l'area di una struttura infrastrutturale; secondo le prime informazioni, un edificio adibito a uffici all'interno del complesso ha preso fuoco. (ANSA).