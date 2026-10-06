(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. "Si parla di questo episodio perché il detenuto è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione un detenuto tenta di uccidersi. Bisogna riconoscere loro il diritto di essere considerati ancora umani, sostenendoli nei momenti di disperazione. Questo nulla toglie alla loro responsabilità e al dolore delle vittime", dice il garante per i detenuti dell'Emilia-Romagna Roberto Cavalieri. (ANSA).