(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Nel 2024 il valore dell'economia non osservata, principalmente l'insieme del sommerso e delle attività illegali, è pari a 218,2 miliardi, in aumento dello 0,3% rispetto al 2023, a fronte di una crescita del Pil corrente del 3,2%. La sua incidenza sul Pil scende al 9,9% dal 10,2% dell'anno precedente con una riduzione di 0,3 punti percentuali. Lo indica l'Istat. L'economia sommersa si attesta a 198,4 miliardi (+ 0,8 miliardi rispetto all'anno precedente), mentre il valore delle attività illegali scende a 19,8 miliardi. Ancora in crescita il lavoro irregolare: nel 2024 le unità di lavoro a tempo pieno (Ula) in condizione di non regolarità sono 3 milioni e 277mila, di cui 2 milioni e 396mila unità sono occupate come dipendenti. Rispetto al 2023, il lavoro irregolare aumenta del 4,6%, pari a oltre 145mila unità. Il lavoro non regolare cresce nella componente dipendente (+5,4%, +121,8mila unità) e in quella indipendente (+2,7%, +23,4mila unità). E' di 187,8 miliardi il valore dell'economia sommersa da sotto-dichiarazione e lavoro irregolare nel 2024 (+2,4 miliardi rispetto al 2023), indica inoltre l'Istat, aggiungendo che si riduce all'8,5% l'incidenza delle due componenti sul Pil. Nel 2024 il traffico di stupefacenti registra una lieve riduzione: il valore aggiunto scende a 14,9 miliardi di euro (-0,4 miliardi rispetto al 2023), mentre la spesa per consumi si attesta a 16,8 miliardi (-0,4 miliardi rispetto al 2023). Nello stesso periodo i servizi di prostituzione mostrano una moderata crescita: il valore aggiunto e i consumi finali aumentano entrambi del 2,8%, arrivando rispettivamente a 4,2 miliardi e 5,0 miliardi. Si conferma marginale l'attività di contrabbando di sigarette che, sul complesso delle attività illegali, rappresenta una quota pari al 3,1% del valore aggiunto (0,6 miliardi di euro) e al 3,2% dei consumi delle famiglie (0,7 miliardi di euro). (ANSA).