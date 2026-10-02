(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Ad agosto 2026 le vendite al dettaglio risultano in aumento su luglio dello 0,3% in valore e dello 0,5% in volume. Lo rileva l'Istat sottolineando che sono in crescita le vendite dei beni alimentari (+0,8% in valore e +0,5% in volume) mentre quelle dei beni non alimentari sono stazionarie in valore e calano dello 0,1% in volume. Su base tendenziale, ad agosto 2026, le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,5% in valore e un calo dell'1% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+0,9%) e diminuiscono in volume (-0,4%) così come quelle dei beni non alimentari (+0,2% in valore, -1,3% in volume). Nei primi otto mesi dell'anno le vendite al dettaglio registrano una crescita del 2,0% in valore e dello 0,4% in volume rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato è molto variegato con un +10,5% in valore per il commercio elettronico, un +2,1% per la grande distribuzione, un +1,1% per i piccoli negozi e un +0,3% per le vendite fuori dai negozi. Ad agosto su base tendenziale soffrono soprattutto le imprese operanti su piccole superfici (-0,7% in valore, -2,5% in volume) mentre resiste la grande distribuzione (+1,1% in valore, +0,1% in volume). Crollano le vendite al di fuori dei negozi mentre il commercio elettronico cresce del 5,4% in valore e del 3,6% in volume. (ANSA).