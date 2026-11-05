(ANSA) - AOSTA, 05 NOV - Aurelio Marguerettaz, commercialista di 63 anni, esponente dell'Union Valdôtaine, è il nuovo presidente della Valle d'Aosta. Lo ha eletto nella serata di oggi il Consiglio regionale, con 21 voti su 34 presenti. È sostenuto dagli autonomisti (Uv e Centro autonomista) e da Forza Italia. Dopo l'avvio della legislatura di un anno fa, l'elezione di Marguerettaz arriva dopo che la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato decaduto, perché ineleggibile, il suo predecessore Renzo Testolin. Il neo presidente ha annunciato di voler intrattenere con il governo nazionale "relazioni fondate sulla lealtà istituzionale, rispetto e soluzioni". (ANSA).