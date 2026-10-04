(ANSA) - VIENNA, 04 OTT - Il top manager dei media Gerhard Zeiler, 71 anni, ha lanciato la sfida al leader dei socialdemocratici austriaci e vice cancelliere Andreas Babler. L'attuale presidente di Warner Bros. Discovery International, ed dirigente di Rtl, ha annunciato pubblicamente la propria candidatura e ha chiesto un cambio di rotta del partito, puntando in particolare su crescita economica, investimenti e una rinegoziazione del programma di governo, riaprendo un confronto interno che potrebbe ripercuotersi sugli equilibri della maggioranza. Nato a Vienna e da anni ai vertici di grandi gruppi internazionali dei media, Zeiler si è definito un "socialdemocratico classico", escludendo di essere marxista. Tra le sue priorità ha indicato il rilancio dell'economia, necessario, a suo giudizio, per aumentare le risorse da destinare alla redistribuzione. Il manager si è presentato come un possibile "candidato di transizione" e ha prospettato una rinegoziazione del programma di governo. Al momento, tuttavia, non risultano parlamentari socialdemocratici che abbiano espresso pubblicamente sostegno alla sua candidatura. La mossa arriva mentre Babler deve fare i conti con tensioni interne al partito. L'attuale leader aveva conquistato la guida dei socialdemocratici dopo un confronto che aveva coinvolto gli iscritti, superando l'allora favorito Hans Peter Doskozil al congresso straordinario. I socialdemocratici partecipano alla coalizione di governo con il Partito popolare (ÖVP) e i liberali di Neos. Un'alleanza che, secondo le analisi dei media austriaci, limita i margini del vicecancelliere nell'attuazione del programma del partito. Tra i temi al centro del confronto figurano la proposta di una tassa di successione e la riforma del finanziamento dei media. Quest'ultima ha alimentato tensioni tra Babler e alcuni importanti gruppi editoriali austriaci. Un eventuale cambio alla guida dei socialdemocratici potrebbe avere conseguenze sull'intera maggioranza. Una crisi di governo potrebbe aprire la strada a elezioni anticipate, in uno scenario segnato dal vantaggio del Partito della libertà (FPÖ) di Herbert Kickl, nettamente in testa nei sondaggi citati dai media austriaci. (ANSA).