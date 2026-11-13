(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - La Federal Aviation Administration, l'autorità Usa di controllo del trasporto aereo, ha disposto "un blocco aereo a livello nazionale a causa di circostanze straordinarie". Lo riferisce Fox News, parlando di misura eccezionale, adottata una sola altra volta dopo l'11 settembre. La Faa ha ordinato che tutti i voli "rimangano a terra fino a nuovo ordine", adducendo motivi di sicurezza. Il segretario di Stato ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che il blocco è dovuto ad un problema di comunicazione che riguarda tutti i centri di controllo del traffico aereo. (ANSA).