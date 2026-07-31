(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Dopo due ore di attesa ci è stato negato l'accesso alle documentazioni riguardanti il caso Delmastro/Caroccia. La decisione è stata assunta dal Presidente Fontana che ha scelto di produrre una gravissima lesione delle prerogative parlamentari. Ci riserviamo di agire in ogni sede a tutela delle nostre prerogative parlamentari e della dignità e autonomia dell'istituzione, oggi offesa da chi più di ogni altro dovrebbe garantirla". Lo si legge in una nota congiunta dei parlamentari di Avs, M5s e Pd in Giunta riferendosi allo stop dell'accesso alle chat di Delmastro. (ANSA).