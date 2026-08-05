(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato Usa ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono "terminati in anticipo" oggi alle 15.30 a causa degli "eventi sul terreno". La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state "estremamente produttive". I team tecnici hanno fatto progressi nella determinazione di dettagli chiave sull'implementazione del 'Quadro Trilaterale', ha aggiunto. (ANSA).