(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - Donald Trump ha detto al premier israeliano Benyamin Netanyhau di andare avanti nell'adottare misure per attuare il piano di pace a Gaza. Lo riporta Axios citando due fonti a conoscenza dei contenuti del colloquio telefonico fra i due leader di giovedì scorso. Il piano è rimasto sospeso per mesi a causa delle elezioni in Israele ma ora Trump spinge affinché proceda a prescindere da chi sarà al potere in Israele. Alla telefonata erano presenti anche gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. (ANSA).