(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Il presidente Donald Trump terrà una cena privata alla Casa Bianca con Dario Amodei, il ceo italoamericano di Anthropic. Lo scrive Axios, aggiungendo che l'incontro avverrà nel contesto del confronto in corso tra il colosso dell'IA e l'amministrazione, oltre che tra crescenti timori alla sicurezza dell'IA e alle possibili misure per mitigare i rischi. Secondo indiscrezioni, martedì Trump e lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson dovrebbero incontrare i vertici delle principali aziende di IA, in una fase in cui si moltiplicano gli appelli per introdurre più tutele e regole tra avvertimenti di esperti e addetti ai lavori. (ANSA).