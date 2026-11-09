(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Chiusura che conferma il rally della giornata per Banco Bpm in Borsa a Milano: il titolo ha concluso in rialzo del 10,6% a 14,88 euro dopo la proposta amichevole di fusione da parte di Credit Agricole. Piatto sul listino di Parigi il gruppo francese, che si è mosso calmo attorno ai 15,8 euro. Molto forte anche Unicredit (+6,2% finale a 81,62 euro) con i risultati record dei primi nove mesi. Nel settore bancario, che ha trainato la seduta di Piazza Affari, Intesa è cresciuta del 2,8% dopo il via libera della Consob al documento d'offerta su Mps, che da parte sua ha chiuso in in rialzo del 2,1% a quota 11,5. (ANSA).