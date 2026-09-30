(ANSA) - ROMA, 30 SET - Bancomat, assieme ai player europei dei pagamenti digitali Bizum, Epi Company/Wero, Sibs-Mb Way e Vipps MobilePay hanno costituito una società congiunta, European Network for Payments (Enp), per "gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa". Lo si legge in una nota congiunta. "La costituzione di Enp - si legge - rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso" e le soluzioni di pagamento partecipanti "potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra Paesi europei, sia tra persone (peer-to-peer), sia nei negozi fisici e online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente". (ANSA).