(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel secondo trimestre del 2026 gli acquisti netti di attività finanziarie delle famiglie italiane sono stati pari a 23,9 miliardi di euro grazie soprattutto agli strumenti del risparmio gestito e ai titoli azionari. Lo rileva la Banca d'Italia precisando che per quello che riguarda invece le imprese gli acquisti netti di attività finanziarie sono stati pari a 29,2 miliardi di euro, mentre le passività sono aumentate di 38,8 miliardi di euro. Nel report su Conti finanziari, patrimoniali e distributivi Bankitalia sottolinea che gli acquisti di attività finanziarie da parte delle famiglie italiane hanno riguardato soprattutto strumenti del risparmio gestito (15,4 miliardi) e azioni e altre partecipazioni (6,7 miliardi) e di titoli (5,6 miliardi) mentre si registra una riduzione delle altre attività finanziarie (-2,1 miliardi) e dei depositi (-1,7 miliardi). Sempre nel secondo trimestre del 2026 invece per le stesse famiglie le passività sono aumentate di 17,1 miliardi di euro. L'aumento ha riguardato le altre passività finanziarie (10,2 miliardi; principalmente debiti commerciali e fiscali), i prestiti bancari (5,8 miliardi) e gli altri prestiti (1,1 miliardi). Per quanto riguarda poi le aziende italiane, gli acquisti netti di attività finanziarie sono stati caratterizzati dall'aumento dei depositi (11,4 miliardi) a cui si sono affiancati gli acquisti di azioni e altre partecipazioni (9,4 miliardi), di titoli (3,6 miliardi) e di strumenti del risparmio gestito (3,3 miliardi). Sono aumentate anche le altre attività finanziarie (1,5 miliardi; principalmente prestiti infragruppo. Quanto invece all'incremento delle passività delle imprese italiane, vi hanno contribuito l'incremento delle altre passività finanziarie (14,3 miliardi; principalmente debiti commerciali e fiscali) e dei prestiti (12,1 miliardi), le emissioni nette di obbligazioni (7,2 miliardi) e di azioni e altre partecipazioni (5,2 miliardi). (ANSA).