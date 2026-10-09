(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi da agosto del 2024. Ad agosto il tasso annuale effettivo globale (Taeg) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99%, dal 3,81 nel mese precedente. Lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali Banche e moneta. Ad agosto di due anni fa il tasso era arrivato al 4,09%. Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78% (10,38 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,7% (3,79 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,40%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,30%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69%, come nel mese precedente. Per quanto riguarda i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, in agosto sono aumentati del 3,7% sui dodici mesi (3,5 nel mese precedente). In particolare, i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,9% (2,6 nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,2% (4,1 in luglio). Anche i depositi del settore privato sono aumentati, con un +1,8% (2,4 nel mese precedente). La raccolta obbligazionaria è aumentata del 5,9% (5,6 nel mese precedente). (ANSA).