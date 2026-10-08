(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Le imprese "si attendono ulteriori aumenti nei prossimi dodici mesi" dovuti alle materie prime, dei prezzi di vendita i quali "hanno continuato a crescere in tutti i comparti, con una dinamica rispetto alla precedente rilevazione sostanzialmente stabile nell'industria in senso stretto e nei servizi e più contenuta nelle costruzioni". E' quanto emerge dall'indagine su inflazione e crescita condotta dalla Banca d'Italia presso aziende industriale e servizi. "La maggior parte delle aziende interessate dai rincari ascrivibili al conflitto dichiara di averli trasmessi in parte o del tutto ai propri prezzi". (ANSA).