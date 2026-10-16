(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La Banca d'Italia conferma le stime del Pil diffuse nei giorni scorsi in Parlamento, riviste al rialzo rispetto a giugno, ma avvisa della forte incertezza che in caso di scenario avverso e un nuovo balzo del greggio potrebbe ridurre la crescita a zero quest'anno e portarla a negativo nei due successivi. Nelle proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel triennio 2026-28 la crescita del pil prevista per il 2026 è a +1%, che si ferma a +0,9% tenendo conto delle variazioni stimate su dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. Per il 2027 la previsione è di +0,7 e 0,8% che si trasformerebbe in -0,3% per entrambi gli anni qualora si verifichino "rincari particolarmente marcati delle materie prime" e un aumento dell'inflazione. (ANSA).