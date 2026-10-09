(ANSA) - BRUXELLES, 09 OTT - Barricate con bici incendiate, sassaiole contro la polizia e idranti per disperdere i manifestanti. Mentre il corteo dei sindacati sta attraversando il centro di Bruxelles nella giornata di protesta contro la politica e i progetti di bilancio del governo federale, un folto gruppo di studenti giovanissimi sta fronteggiando le forze dell'ordine davanti alla stazione centrale della città. Gli scontri, con oggetti incendiati e lancio di pietre si stanno propagando anche in altre vie del centro città. (ANSA).