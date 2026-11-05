MESTRE. È stato identificato e denunciato l’uomo che, alla guida di un monopattino, ha travolto e ucciso Choko, una bassottina di appena tre mesi, a Mestre. Dopo l’investimento, il conducente si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso alla cucciola.

A darne notizia sui social è Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha espresso indignazione per quanto accaduto. «Trovato e denunciato il delinquente che ha ucciso Choko», ha scritto, commentando l’esito degli accertamenti.

L’uomo è stato individuato dalla Polizia locale, anche grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto riferito da Zaia, il conducente denunciato rischia fino a tre anni di reclusione.

«Non sono tollerabili questi comportamenti. Ci auguriamo che venga fatta giustizia e che il responsabile risponda delle proprie azioni», ha aggiunto Zaia, rivolgendo infine un messaggio di vicinanza alla proprietaria della piccola Choko: «Un abbraccio alla proprietaria della piccola Choko».