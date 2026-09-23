(ANSA) - ROMA, 23 SET - Un totale di 9,96 milioni di persone in Europa e nel mondo ha 'votato' sul disegno delle future banconote in euro attraverso uk sondaggio pubblico della Bce. Lo rende noto la Bce. "Questo risultato straordinario dimostra quanto gli europei siano interessati alle loro future banconote", ha dichiarato la presidente Christine Lagarde. Ha partecipato al sondaggio il 2,6% della popolazione dell'area dell'euro. "L'interesse - dice la Bce in un comunicato - è stato forte in tutte le fasce di età, comprese le generazioni più giovani, con due terzi delle risposte provenienti da persone sotto i 35 anni". Il sondaggio, svolto tra il 23 luglio e il 21 settembre 2026, invitava i partecipanti a esprimere il proprio parere su dieci disegni finalisti ispirati ai temi "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli". Un secondo sondaggio, composto dalle stesse domande e condotto da una società di ricerca indipendente presso un campione rappresentativo di cittadini dell'area dell'euro, è attualmente in fase di conclusione. Gli esiti dei due sondaggi, insieme alle raccomandazioni della giuria indipendente del concorso e a una valutazione tecnica, contribuiranno alla decisione del Consiglio direttivo della Bce sul concetto grafico definitivo per le future banconote in euro, attesa intorno alla fine del 2026. (ANSA).