(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Tassi sui prestiti bancari alle imprese in ulteriore inasprimento, disponibilità di credito in calo più veloce rispetto alle esigenze di finanziamento, con un 'gap' che si va ampliando. Sono i dati principali dell'indagine Bce sul credito alle imprese, influenzata da un cambio "sostanziale" nella composizione delle imprese-campione. Nella nuova survey, relativa al terzo trimestre 2026, la percentuale netta di imprese che hanno rilevato un inasprimento dei tassi sui prestiti è del 46% dal precedente 42%. Un 27% netto delle imprese ha dichiarato di aver incontrato una stretta su altri costi di finanziamento, come le commissioni, e nei requisiti di garanzia (14%). Le imprese - si legge in una nota della Bce - hanno segnalato una diminuzione della disponibilità dei prestiti bancari nel terzo trimestre del 2026 (-5%, rispetto a un valore netto di -1% nel secondo trimestre del 2026), con sia le Pmi (valore netto -5%, rispetto a -4%) che le grandi imprese (valore netto -6%, in calo rispetto a 4%) che riportano una minore disponibilità. (ANSA).