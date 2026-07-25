BERLINO. Paura nella serata di sabato al Christopher Street Day (CSD) di Berlino, la storica manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+, dopo che un'auto è finita sulla folla nell'area del Tiergarten, provocando il ferimento di diverse persone.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22 nei pressi di Lennéstraße. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti di polizia e i soccorritori, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Al momento le autorità non hanno comunicato il numero delle persone coinvolte né la gravità delle lesioni.

In seguito all'accaduto, gli organizzatori hanno interrotto e cancellato la manifestazione. Sui maxischermi allestiti alla Porta di Brandeburgo è comparso il messaggio di evacuazione, mentre attraverso i canali social è stato chiesto ai partecipanti di lasciare l'area con calma e in modo ordinato.

La polizia di Berlino ha transennato la zona e allestito un punto di assistenza per i feriti. Le forze dell'ordine hanno confermato che un veicolo è entrato nel parco Tiergarten, investendo diverse persone, e hanno reso noto che sono in corso le ricerche dei presunti responsabili. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori.