(ANSA) - BERLINO, 06 NOV - "Il cancelliere tedesco ha parlato la notte scorsa con il presidente Usa". Lo ha spiegato il portavoce di Friedrich Merz, Stefan Kornelius, rispondendo in conferenza stampa a Berlino sull'incontro avvenuto ieri fra Donald Trump e l'inviato speciale di Vladimir Putin Kirill Dmitriev. Secondo le informazioni rilasciate dal portavoce, Trump ha telefonato a Merz. "I contatti con il governo americano sono costanti", ha spiegato, sottolineando che "dell'incontro di ieri erano informati i Paesi dell'E3 e altri partner europei". (ANSA).