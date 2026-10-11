(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - L'accordo con la Russia sul diesel è buono per gli americani: "Useremo tutti i poteri legali disponibili per attuarlo. Tutti quelli in Congresso che dicono che non si può fare perché contraddice il Lindsey Graham Act sbagliano". Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un'intervista a Fox, sottolineando che l'Europa è "ipocrita" a criticarlo. "Dall'inizio della guerra, gli europei hanno dato alla Russia più soldi che all'Ucraina. Hanno fallito nella politica energetica e continuano a finanziare Putin. Quindi, è ipocrita da parte loro sostenere che non possiamo avere un po' di tregua sui prezzi del diesel", ha aggiunto. (ANSA).