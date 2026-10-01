(ANSA) - WASHINGTON, 01 OTT - Gli Usa chiedono all'Europa di rendere disponibile più gasolio. Lo scrive il segretario al Tesoro Scott Bessent su X: "Gli Usa stanno onorando gli impegni per contribuire a stabilizzare i mercati energetici globali". Pertanto, "l'America sta facendo la propria parte e ci aspettiamo che i nostri alleati facciano seguire i fatti ai loro impegni". I partner europei "dovrebbero accelerare l'adempimento degli impegni già assunti e rendere immediatamente disponibili ulteriori forniture per far fronte alle attuali interruzioni. Agricoltori, autotrasportatori e imprese Usa non devono farsi carico del peso di una carenza globale di diesel". (ANSA).