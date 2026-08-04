(ANSA) - VENEZIA, 04 AGO - Va all'attrice italiana Serena Rossi il premio Campari Passion for Film dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2026). Lo annunciano la Biennale e Campari in una nota. Il premio, conferito insieme alla Direzione Artistica di Biennale Cinema, vuole riconoscere il merito a chi trasforma la passione in forza creativa, come omaggio alla volontà di distinguersi e di lasciare il segno nella narrazione cinematografica. Il premio sarà consegnato a Serena Rossi giovedì 10 settembre 2026 Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle 21.30, prima della proiezione Fuori Concorso del film Scherzetto (Italia / 116') di Mario Martone, dove l'attrice è tra gli interpreti principali insieme a Toni Servillo, Lorenzo Perrotta, Leonardo Lidi, Giovanni Ludeno e Gianluca Di Gennaro. "Tornare al Lido è per me sempre una gioia grande", ha commentato Serena Rossi. "A questo luogo mi legano ricordi indelebili, prima fra tutti la bellissima esperienza della conduzione delle serate di apertura e chiusura, ed è un vero onore ricevere il Premio Campari Passion for Film. Tengo a ringraziare sinceramente il presidente Pietrangelo Buttafuoco, il direttore Alberto Barbera e La Biennale di Venezia per la stima e per questo riconoscimento. La passione, la spinta a mettermi continuamente in gioco e a cercare quella connessione autentica con il pubblico, sono da sempre l'unica vera bussola del mio lavoro". Come osserva Barbera, il premio "celebra un'artista che ha saputo fare del cinema e dello spettacolo non soltanto un mestiere, ma una vera forma di passione, ricerca e condivisione con il pubblico. Attrice, cantante e interprete di grande sensibilità, ha attraversato generi e linguaggi diversi confermando in ogni sua manifestazione la capacità di conferire naturalezza e autenticità ai ruoli interpretati". (ANSA).