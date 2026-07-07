(ANSA) - SANTA TERESA GALLURA, 07 LUG - Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle Dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord est della Sardegna. secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino alla spiaggia La Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. (ANSA).