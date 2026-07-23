(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La Procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre persone, per omicidio colposo, per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monterotondo, alle porte si Roma, durante le attività di un Centro estivo. La struttura interessata è stata posta sotto sequestro. I carabinieri della Compagnia e della Stazione di Monterotondo, coordinati dalla Procura, stanno compiendo tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. La Procura di Tivoli, oltre agli accertamenti medico-legali di rito, sta procedendo alle attività d'indagine per individuare con precisione tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La tragedia è avvenuta ieri mattina mentre il bimbo si trovava in una piscina profonda circa 1,20 metri con altri 15 bimbi iscritti allo stesso centro estivo. (ANSA).