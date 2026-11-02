(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Gli utenti dell'exchange di criptovalute Binance hanno prelevato circa 3,64 miliardi di dollari dopo la riattivazione della funzione di prelievo, che era stata temporaneamente sospesa a causa di un attacco hacker alla piattaforma che aveva causato il 'furto del secolo' di oltre 6,3 miliardi di dollari. Lo riporta la Tass. "Abbiamo gestito 4,649 miliardi di dollari in prelievi e 1,01 miliardi di dollari in depositi, con un deflusso netto di circa 3,64 miliardi di dollari", ha dichiarato Binance in un post su X. L'exchange ha osservato che, dopo un'impennata iniziale, i volumi dei prelievi sono diminuiti, stabilizzandosi come previsto. (ANSA).