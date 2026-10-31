(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'exchange di criptovalute Binance ha reso noto di aver coperto il 90% del valore sottratto in seguito a un attacco informatico senza precedenti, che ha colpito la piattaforma per un ammontare di 6,3 miliardi di dollari. Il restante 10% è costituito da token con minore liquidità; di conseguenza, il loro reperimento nelle quantità necessarie potrebbe richiedere più tempo, si legge in una nota diffusa dall'azienda. "Binance si farà carico dell'impatto finanziario legato a questi fondi sottratti; non saranno i nostri utenti a subirne le conseguenze", ha affermato l'exchange. Binance ha dichiarato che il reintegro ha attinto a tre fonti: l'utilizzo parziale del fondo di garanzia Safu (Secure Asset Fund for Users), del fondo di assicurazione per i futures e della Tesoreria aziendale ovvero i fondi propri di Binance. (ANSA).