(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 28 OTT - Operazione anti 'ndrangheta stamani dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza che hanno arrestato 41 persone, di cui 24 in carcere e 17 ai domiciliari. Ai domiciliari anche Flavio Stasi, sindaco di centrosinistra di Corigliano-Rossano. Il provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda, ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, omicidio, detenzione e porto di armi, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravati da metodo o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso. (ANSA).