(ANSA) - WASHINGTON, 27 OTT - Boeing segna un tonfo a Wall Street, dove cede il 9,89%, a 169,69 dollari, a causa di una trimestrale sotto le attese e di un outlook prudente. Il gruppo di Seattle ha riferito che non prevede di aumentare in modo significativo la produzione del suo velivolo più venduto, il 737 Max, prima della seconda metà del 2027. Durante una teleconferenza con gli investitori, l'amministratore delegato Kelly Ortberg ha detto che l'azienda punta a un tasso di produzione di 52 velivoli al mese nella seconda metà del 2027. Attualmente, Boeing assembla circa 47 esemplari di 737 Max al mese. (ANSA).