ANSA - WASHINGTON, AUG 3 - The Federal Aviation Administration (Faa) ha certificato il Boeing 737 Max 7, il modello più piccolo della famiglia di aerei più venduta dell'azienda, dopo quasi un decennio di ritardi. L'agenzia ha dichiarato che l'approvazione "riflette anni di lavoro costante per risolvere complesse questioni tecniche e per completare un'approfondita revisione del progetto dell'aereo e delle relative analisi di sicurezza". La Faa ha inoltre affermato di aver "richiesto che il Max 7 incorporasse miglioramenti chiave per soddisfare i requisiti dell'Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act. ANSA.