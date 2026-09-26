(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "Noi dobbiamo fare subito un tavolo per il programma che va scritto in poche settimane, con poche priorità. Andrà firmato con il sangue, poi sceglieremo le modalità per avere una leadership". E' il percorso per la coalizione di centrosinistra in vista delle Politiche del prossimo anno, auspicato dal presidente del Pd Stefano Bonaccini che ha partecipato oggi alla Festa dell'Unità a Pesaro, alla quale è intervenuto anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia. "L'Italia è un paese che è sempre in campagna elettorale, - ha osservato il presidente dem - si vota ogni anno tra regioni e comuni. Se Meloni potesse sarebbe andata al voto ieri perché il Paese non sta bene dal punto di vista economico e sociale". (ANSA).