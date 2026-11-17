(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Alleanza Verdi e sinistra ha lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra PD e M5S, che sembrava difficile, e che ha portato all'avvio della costruzione del programma. Ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate. La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche . Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l'Italia o rischiamo l'irrilevanza. La responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra". Lo dichiara Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e deputato AVS. (ANSA).