(ANSA) - WASHINGTON, 20 OTT - Il voto anticipato ha registrato un avvio vigoroso in gran parte degli Usa soprattutto in alcuni Stati in bilico. In Georgia, ad esempio, l'affluenza del primo giorno ha segnato un incremento del 40% rispetto alle elezioni di metà mandato del 2022. Il numero di voti anticipati espressi in North Carolina e nel Maine è aumentato del 38% rispetto al precedente ciclo elettorale, mentre in Iowa si è registrato un incremento del 61%. Anche in Ohio il voto anticipato di persona è più che raddoppiato, come in Virginia. Al momento, i democratici sono in vantaggio in diversi stati chiave, tra cui North Carolina, Iowa e Pennsylvania. Tuttavia, gli analisti avvertono che le tendenze del voto anticipato non consentono necessariamente di prevedere l'affluenza nel giorno delle elezioni. (ANSA).