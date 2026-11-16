(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Per quel che riguarda le pensioni ho spiegato che la Fornero nei fatti è già superata. Ricordiamo quali erano i punti della Fornero indigesti: il blocco delle rivalutazioni e gli esodati, cioè persone che si trovavano ad avere niente pensioni e niente lavoro". Lo ha detto Claudio Borghi della Lega, ospite a Start su Sky TG24, evidenziando che quota 64 "ci sarà" ma "dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte". "Quei fondi che ci sono per un inizio, gli 800 milioni che secondo me saranno di più, servirà per fare un anticipo per le casse dello Stato. Quello che pensiamo di fare noi è dare risposta a tante situazioni che non possono essere tipizzate. La nostra idea è quella di poter consentire a chi vuole, con assoluta opzionalità, di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo", ha concluso. (ANSA).