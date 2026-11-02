(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Avvio di settimana contrastato in Asia e nel Pacifico a un giorno dal voto Usa di medio termine, che insieme alle trimestrali è l'evento principale della settimana. Tokyo ha ceduto lo 0,33%, Shanghai ha guadagnato l'1,08%, mentre Taiwan ha lasciato sul campo lo 0,65% e Seul ha guadagnato il 2,24%. Debole Sidney (-0,58%), ancora aperte Hong Kong (+0,46%), Mumbai (+1,07%) e Singapore (-1,41%). Negativi i future sull'Europa e su Wall Street in attesa degli indici Pmi manifatturieri di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Usa, dove vengono diffusi anche gli indici Ism. In calo del 2,3% le vendite al dettaglio in Germania in settembre su base annua e del 2% su base mensile a fronte di un rialzo dello 0,4% previsto su agosto. Scendono il greggio (Wti -3,8% a 199,32 dollari al barile) e il gas naturale (-2,43% a 101,46 euro al MWh) insieme all'oro (-1,9% a 3.904.08 dollari l'oncia). Si assesta a 117,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,2 punti al 4,51%, quello tedesco di 1,3 punti al 3,33% e quello francese di 0,5 punti al 4,97%. In calo il dollaro a 1,12 sull'euro q 1,34 sulla sterlina. Sulla piazza di Tokyo scivolone del produttore di memorie Kioxia (-15,8%) dopo le stime definite 'caute' dagli analisti sulla domanda. Brillanti invece Tokyo Electron (+5,16%) e Advantest (+2,61%) dopo le rispettive trimestrali. (ANSA).