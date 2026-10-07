(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Borse asiatiche in calo con i titoli tecnologici che non riescono a sostenere anche nel continente asiatico il rally che ieri ha spinto Wall Street su nuovi massimi storici mentre il rialzo del prezzo del petrolio, in scia al crescente numero di attacchi a petroliere registrato negli ultimi giorni nello Stretto di Hormuz, pesa sui bond. Tokyo cede lo 0,5%, Seul l'1,8%, Sydney lo 0,1%, Shenzhen lo 0,3% mentre Shanghai avanza dello 0,3%. I future sull'Euro Stoxx 50 sono in calo dello 0,6% mentre quelli su Wall Street sono poco mossi, con gli investitori che confidano nella capacità della 'corporate America' di aumentare i profitti trimestrali nonostante il contesto di tassi e inflazione crescenti. I rendimenti dei Treasury decennali sono in rialzo di tre punti base, al 5,31%, mentre il Brent avanza dello 0,6% a 101,2 dollari al barile e il Wti dello 0,5% a 89,9 dollari. Nel pomeriggio sono attesi i dati dell'Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia, sulle scorte di petrolio mentre in serata i verbali della Fed offriranno nuovi spunti sulle posizioni in materia di tassi e inflazione registrati nella riunione di settembre. (ANSA).