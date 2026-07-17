(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Borse di Asia e Pacifico in caduta libera, in scia a Wall Street dove i ribassi dei principali titoli tecnologici e dei produttori di chip hanno innescato forti cali. A tenere con il fiato sospeso gli investitori sono poi le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Tra i listini peggiori Tokyo che lascia sul terreno il 5,34%, Shenzhen che perde il 5,45%, Seul il 6,37% e Taiwan il 6,47%. Tra gli altri Hong Kong è in calo del 2,59%, Shanghai del 3,2%. Anche l'Europa è attesa in decisa flessione, così come sono pesanti i future su Wall Street. (ANSA).