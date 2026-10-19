(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Borse di Asia in prevalenza positive con la crescita cinese superiore alle attese che ha aiutato i mercati della Cina continentale. I timori relativi ai finanziamenti nel settore dell'intelligenza artificiale e alla redditività hanno continuato a pesare sui titoli tecnologici in vista di una settimana ricca di risultati societari. Nel terzo trimestre l'economia cinese è cresciuta del 4,5% su base annua, superando leggermente le aspettative e aumentando la probabilità che Pechino raggiunga il proprio obiettivo di crescita annuale. Le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,1%, superando le previsioni, mentre la produzione industriale è cresciuta del 5,5%, in linea con le stime. I titoli azionari della Cina continentale hanno recuperato le perdite registrate in precedenza, con l'indice Shanghai Composite in rialzo dello 0,7% e Shenzhen in crescita dello 0,4%. Chiusa per festività Hong Kong. Controcorrente in Giappone il Nikkei che cede mezzo punto percentuale mentre Seul sale dell'1,5 per cento. In rimbalzo i futures sui titoli azionari statunitensi offrendo sollievo dopo la correzione di venerdì di Wall Street. Mentre le Piazze europee sono attese deboli con l'euro che è sceso brevemente sotto 1,12 rispetto al dollaro questa mattina. (ANSA).